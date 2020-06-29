В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тыс. подозреваемых

Следователи в рамках дела о педофилии в городе Бергиш-Гладбах в германской земле Северный Рейн – Вестфалия выявили более 30 тыс. предполагаемых нарушителей законодательства в социальных сетях, пишет Bild со ссылкой на министра юстиции ФРГ Петера Бизенбаха.

Издание уточняет, что речь идет как о распространении и хранении детской порнографии, так и о «тяжелых случаях плохого обращения с детьми». Причем не все подозреваемые проживают на территории Германии – преступная сеть является международной с акцентом на «немецкоязычный» регион, передает РИА «Новости».

Участники сети в групповых чатах и мессенджерах обсуждали педофилию, делились советами, в том числе об «успокоительных» для сексуального насилия над детьми. «Тех, кто колебался, другие ободряли и принуждали претворять в жизнь свои намерения», – заявил Бизенбах.

Кроме того, рассказал германский министр, в ряде случаев в этих чатах люди договаривались совершить преступления в отношении детей. Он признался, что от этой информации ему стало «противно до тошноты», он назвал это «новым измерением преступного свершения».

«Мы должны признать, что преступное обращение с детьми в Сети распространено больше, чем мы считали до этого», – добавил он.

Бизенбах охарактеризовал общение этих людей в чатах как «само собой разумеющаяся коммуникация о преступлениях», что «чрезвычайно гневит и глубоко поражает».

Со среды в регионе начнет работу целевая группа следователей по киберпреступности. На расследовании сфокусируются шесть прокуроров.

Бизенбах также критически высказался о том, что в стране нет законодательной обязанности хранить и выдавать данные о коммуникациях пользователей.

Информацию о 30 тыс. подозреваемых следователи получили в рамках расследования дела о педофильской сети в Бергиш-Гладбахе. Дело стало достоянием общественности в октябре прошлого года, когда прошли первые обыски по главным подозреваемым. До настоящего момента по делу подозреваемыми проходят 72 человека по всей ФРГ, 10 были арестованы, против семерых выдвинуты обвинения. К делу были привлечены до 350 следователей.

Обвиняемые совершали насилие над собственными детьми и обменивались изображениями этих преступлений. Выявлены и освобождены из рук преступников 44 ребенка, в том числе трехмесячный.

В 2016 году в Германии произошел другой педофильский скандал. Выяснилось, что в 1970-х годах Сенат Западного Берлина финансировал «социальный эксперимент», в котором беспризорников отдавали под опеку осужденных за педофилию.