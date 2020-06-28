В Мурманской области возбудили дело против устроившего стрельбу по полицейским владельца турбазы

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца базы отдыха. Подозреваемый устроил стрельбу по полицейским, которых вызвали отдыхающие, сообщили в региональном СУ СК России.

«Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении владельца туристической базы, расположенной на берегу озера Имандра. Он подозревается в совершении преступления по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, вечером 27 июня между владельцем базы отдыха «Экостровская» и отдыхающими возник конфликт. Подозреваемый угрожал отдыхающим пистолетом и топором, после чего были вызваны сотрудники полиции.

По прибывшему на место происшествия наряду патрульно-постовой службы мужчина открыл огонь из охотничьего карабина на расстоянии 15-20 метров. Телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил.

Отмечается, что в настоящее время мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Ранее в Москве неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте, пострадали двое полицейских, один из них находился в тяжелом состоянии. Стрелявший также был ранен.

Им оказался уроженец Ингушетии, по предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.