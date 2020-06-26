Из сектора Газа выпущены две ракеты по территории Израиля

Две ракеты со стороны сектора Газа были выпущены по территории Израиля, сообщили израильские военные.

«После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги [на юге Израиля] информируем, что две ракеты были запущены по израильской территории из сектора Газа», – заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

Израильское радио «Кан» сообщило, что одна из ракет взорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших не поступало.

До этого удары по Израилю со стороны сектора Газа наносились 15 июня, 6 мая и 27 марта, после чего Израиль выпускал ракеты в ответ.

В феврале Израиль сообщал о перехвате пяти из шести ракет, выпущенных палестинскими радикалами из сектора Газа.