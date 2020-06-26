Крымские татары ответили пожелавшему «вернуть» полуостров Зеленскому

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:44  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
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              Крымские татары ответили пожелавшему «вернуть» полуостров Зеленскому

              26 июня 2020, 20:06

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Украинский президент Владимир Зеленский дал пустое обещание, когда заявил, что Киев якобы сможет вернуть Крым под свой контроль и поднять там крымскотатарский флаг, заявил руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

              «Президент Украины опоздал, как и его шесть предшественников. Дальше пустых обещаний не пойдет. Заверяю президента Украины, что с 2014 года крымско-татарский флаг поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках, и все крымчане с радостью это воспринимают», – заявил Умеров РИА «Новости».

              Во время нахождения полуострова в составе Украины никогда не уделялось столько внимания ни крымским татарам, ни их национальным символам.

              «Советую Зеленскому уделять больше внимания народу Украины и суверенитету своей страны и ее символике», – заключил Умеров.

              В пятницу Зеленский выразил уверенность, что Киев сможет «вернуть» Крым под свой контроль. В ходе мероприятия Зеленский поздравил украинцев и крымских татар с Днем крымскотатарского флага. Он пообещал повесить крымско-татарский флаг в своем кабинете, чтобы «каждый день видеть и помнить о Крыме».

              Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

              Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

              Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


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