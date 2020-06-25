Друг Ефремова рассказал, что полицейские сразу после ДТП попросили у него автограф

Полицейские после смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова попросили у него автограф, утверждают СМИ со ссылкой на друга артиста.

«А ты, например, знаешь, что, когда его привезли в полицию ночью, после этой чудовищной аварии, полицейские первым делом стали просить у него автографы? У него, только что наехавшего на человека на дороге», – сказал собеседник «Московского комсомольца».

Источник указал, что Ефремов никогда не отказывал поклонникам в автографах и совместных фотографиях.

Товарищ артиста добавил, что не считает Ефремова убийцей, но и не оправдывает его.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить».

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.

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