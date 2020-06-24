Штандарты десяти фронтов ВОВ пронесли на параде на Красной площади

Знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны начали марш на Красной площади в Москве.

После выступления президента Владимира Путина и исполнения гимна России командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков скомандовал: «Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон – прямо, остальные – направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!»

По традиции первой на площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Музыканты задают темп парадным расчетам – 120 шагов в минуту. За барабанщиками следовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России, передает ТАСС.

Историческую часть парада открыли знаменные группы, они пронесли перед трибунами штандарты десяти фронтов. Затем на брусчатке появились военнослужащие, одетые в историческую военную форму пехотинцев, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, проходят расчеты народного ополчения, казаков и материально-технического обеспечения. В руках у военных – стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны – самозарядные карабины Симонова, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС).

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что Россия делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).