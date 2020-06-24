Врио главы Коми выдвинул свою кандидату на пост главы региона

Врио главы Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя республики, досрочные выборы состоятся 13 сентября.

Соответствующий пакет документов о самовыдвижении Уйба передал в среду в избирательную комиссию республики, передает ТАСС.

«Я – гражданин России, имею право выдвинуться, я воспользовался этим правом. Почему не от какой-то партии? Я не состою ни в какой партии, поэтому считаю, что в данном случае я – универсальный боец, со всеми на равных, не выделяя кого-то. Реально мои шансы оценит народ, а я буду объяснять людям, что со мной можно будет связывать будущее республики на ближайшие годы. У меня для этого достаточно накоплено жизненного, профессионального опыта, ресурса», – сказал Уйба после проверки и приема документов членами избиркома.

Руководитель региона намерен в ближайшие время представить программу развития региона.

«Программа будет. В начале мая договорились с министрами, что они готовят свое видение, я обобщаю и выхожу на «дипломную» работу, которую буду докладывать президенту. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет. Основное – это занятость населения, социальный блок, который требует серьезного, грамотного «лечения». Развитие драйверов, причем не связанных с углем, нефтью, газом», – сказал Уйба.

Досрочные выборы главы Коми проводятся в связи с тем, что бывший руководитель региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент Владимир Путин ее принял. Врио главы республики был назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.