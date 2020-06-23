Эксперт оценил реальность воплощения идеи о российской возвращаемой ракете

Российская космическая отрасль не нуждается в проектировании возвращаемой ракеты на метановых двигателях, поэтому данный проект просто останется на бумаге и не будет реализован, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В госкорпорации «Роскосмос» утвердили техзадание на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса, который будет работать на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде. Проект будет располагаться на космодроме Восточный.

«Дело в том, что у нас нет внятной и понятной стратегии движения в космос, а во внутренней отрасли накопились очень большие проблемы. Да и продолжают накапливаться. А в это время Роскосмос предлагает все новые и новые бумажные проекты ракет, то есть только те, которые останутся на бумаге и никогда не реализуются вживую», – говорит Моисеев.

Эксперт уверен, что все это происходит из простого непонимания ситуации: сейчас для российских ракет априори нет полезных новых наработок. То есть на данный момент следует ориентироваться только на внутренний рынок, который весьма ограничен.

«С теми запусками, которые нам необходимы, вполне справится имеющийся парк ракет, который надо развивать. В частности российскую ракету-носитель «Ангара», которую делали двадцать лет, и шесть лет она не может полететь во второй раз. То есть вместо того, чтобы довести до ума наш спроектированный парк носителей, тратят деньги на бумажные работы, по которым не несут ответственности. То есть будут эти ракеты или не будут – никто через 10 лет и не спросит», – считает Моисеев.

Он рассказывает, что среди «бумажных проектов» также находятся ракеты «Союз-5, 6, 7», сверхтяжелая ракета и многие другие. При этом на этих ракетах попросту нечего возить, зато разработка стоит огромных денег (в десятки раз больше, чем изготовленный образец), потому проекты и не реализуются.

В начале мая Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» сообщил, что готов построить многоразовую ракету. По словам главы РКЦ, разработки данного проекта ведутся еще с 2015 года.

Единственные на данные момент многоразовые ракеты в мире запускает американская компания SpaceX. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно называл принцип их работы экономически неэффективным.