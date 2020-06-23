Эксперт оценил реальность воплощения идеи о российской возвращаемой ракете

Взгляд
23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
Разделы

Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как бренды меняются из-за расизма

    «Пугающая победа» президента Сербии

    Самые неоднозначные памятники России

      Перейти а раздел…

      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
      Подробности...

      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
      Подробности...

      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Индия захотела ускорить поставки российских С-400 из-за конфликта с Китаем
              Осужденный за шпионаж Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обменаОмбудсмен рассказала о семье замурованного в бетон ребенкаИндия захотела ускорить поставки С-400 из-за конфликта с КитаемЖириновский раскритиковал КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции
              Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19Эксперт оценил реальность воплощения идеи о российской возвращаемой ракетеВ США заподозрили всплеск линчевания афроамериканцевВиктюк отверг обвинение в изнасиловании в адрес директора театра
              По факту гибели российского ученого на дне Черного моря завели делоАдвокат Ефремова прокомментировал перспективу пожизненного лишения прав артистаПесков оценил заявления Болтона о намеренном опоздании Трампа на саммит с ПутинымДомогаров заявил о травле после слов в поддержку Ефремова

              Главная тема


              Макрон бросил вызов Эрдогану

              борьба с коронавирусом


              Путин выступит с телеобращением к россиянам

              авиакатастрофа в Донбассе


              Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17

              «прийти к консенсусу»


              На Украине нашли математическое доказательство невозможности победить Россию

              Видео

              подозрения в госизмене


              Зачем СБУ завербовала российского полицейского

              православные каноны


              Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

              спаситель Франции


              Почему генерал Де Голль стал другом России

              «пуля – патрон – оружие»


              Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

              Поправки в Конституцию


              Захар Прилепин: Желающим получить российский трон нужно молча ждать

              Дело Ефремова


              Ирина Алкснис: Известность не наделяет дополнительными правами

              Капитуляция Франции


              Максим Соколов: Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?

              Эксперт оценил реальность воплощения идеи о российской возвращаемой ракете

                 23 июня 2020, 14:44
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Российская космическая отрасль не нуждается в проектировании возвращаемой ракеты на метановых двигателях, поэтому данный проект просто останется на бумаге и не будет реализован, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

              В госкорпорации «Роскосмос» утвердили техзадание на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса, который будет работать на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде. Проект будет располагаться на космодроме Восточный.

              «Дело в том, что у нас нет внятной и понятной стратегии движения в космос, а во внутренней отрасли накопились очень большие проблемы. Да и продолжают накапливаться. А в это время Роскосмос предлагает все новые и новые бумажные проекты ракет, то есть только те, которые останутся на бумаге и никогда не реализуются вживую», – говорит Моисеев.

              Эксперт уверен, что все это происходит из простого непонимания ситуации: сейчас для российских ракет априори нет полезных новых наработок. То есть на данный момент следует ориентироваться только на внутренний рынок, который весьма ограничен.

              «С теми запусками, которые нам необходимы, вполне справится имеющийся парк ракет, который надо развивать. В частности российскую ракету-носитель «Ангара», которую делали двадцать лет, и шесть лет она не может полететь во второй раз. То есть вместо того, чтобы довести до ума наш спроектированный парк носителей, тратят деньги на бумажные работы, по которым не несут ответственности. То есть будут эти ракеты или не будут – никто через 10 лет и не спросит», – считает Моисеев.

              Он рассказывает, что среди «бумажных проектов» также находятся ракеты «Союз-5, 6, 7», сверхтяжелая ракета и многие другие. При этом на этих ракетах попросту нечего возить, зато разработка стоит огромных денег (в десятки раз больше, чем изготовленный образец), потому проекты и не реализуются.

              В начале мая Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» сообщил, что готов построить многоразовую ракету. По словам главы РКЦ, разработки данного проекта ведутся еще с 2015 года.

              Единственные на данные момент многоразовые ракеты в мире запускает американская компания SpaceX. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно называл принцип их работы экономически неэффективным.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............