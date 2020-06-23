Денис Майданов: Поправки в Конституцию направлены против фальсификаторов истории

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:32  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Россия подстрахует Сербию от предательства

Столь высокий результат на выборах, по мнению Вучича, обязывает ускорить процесс вступления Сербии в ЕСФото: REUTERS/Marko Djurica
Во вторник в Россию с двухдневным визитом прибывает президент Сербии Вучич, триумфально выигравший выборы. А уже в субботу в Вашингтоне Трамп предложит ему и албанскому лидеру Косова сделку по окончательному решению их проблемы. Это более важное событие для нас, чем может показаться на первый взгляд. Москва должна воспользоваться возможностью и подстраховать сербов от страшной ошибки. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...

Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
Обсуждение: 131 комментарий
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    «Пугающая победа» президента Сербии

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          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

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          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

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              Денис Майданов: Поправки в Конституцию направлены против фальсификаторов истории

              23 июня 2020, 10:22

              Текст: Олег Исайченко

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              «Принятие поправок в Конституцию – это не просто голосование, а ответственность перед ветеранами, которые заплатили жизнью за нашу свободу», – заявил газете ВЗГЛЯД певец Денис Майданов, говоря о важности закрепления в Конституции нормы о недопустимости фальсификации истории.

              «Сейчас наступило время глобальных фальсификаций. Когда мы в семейном кругу отмечали самый святой для нас праздник – День Победы – президент США сказал, что войну выиграли Америка и Британия. Ранее в Праге снесли памятник освободителю Чехословакии маршалу Коневу. Мы должны противостоять тем, кто пытается принизить подвиг нашего народа», – сказал заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов.

              Собеседник отметил, что «мы не можем запретить тиражировать ложь» другим странам, но «фальсификаторы работают и на территории нашей страны». «Именно против их деятельности направлены поправки к Конституции», – убежден артист.

              «Старшее поколение им не обмануть. Мы также застали ветеранов, поем те песни, смотрим гениальные фильмы и перечитываем книги о войне. Цель лжецов – это молодежь, которой легче всего задурить голову. Я сам воспитываю 12-летнюю дочь и 6-летнего сына, и я обязан донести до них правду о Великой Отечественной войн», – подчеркнул Майданов.

              «Потому принятие поправок к Конституции – это не просто голосование, а ответственность перед ветеранами, которые заплатили жизнью за нашу свободу», – добавил артист.

              В то же время собеседник отметил, что патриотизм – это «не только история», потому что «нельзя жить исключительно прошлым». «Патриотизм – это всеобъемлющая любовь к Родине, ее настоящему и будущему. Это стремление принести Отечеству пользу и, если потребуется, защитить его. А страна, в свою очередь, должна любить и уважать своих граждан, давая им возможность развиваться и достойно жить. Патриотизм должен быть взаимным», – заключил Майданов.

              Напомним, поправки к Конституции, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают недопустимость фальсификации истории. В статью 67 Основного закона предлагается внести поправку со следующей формировкой: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».


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