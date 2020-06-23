Денис Майданов: Поправки в Конституцию направлены против фальсификаторов истории

«Принятие поправок в Конституцию – это не просто голосование, а ответственность перед ветеранами, которые заплатили жизнью за нашу свободу», – заявил газете ВЗГЛЯД певец Денис Майданов, говоря о важности закрепления в Конституции нормы о недопустимости фальсификации истории.

«Сейчас наступило время глобальных фальсификаций. Когда мы в семейном кругу отмечали самый святой для нас праздник – День Победы – президент США сказал, что войну выиграли Америка и Британия. Ранее в Праге снесли памятник освободителю Чехословакии маршалу Коневу. Мы должны противостоять тем, кто пытается принизить подвиг нашего народа», – сказал заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов.

Собеседник отметил, что «мы не можем запретить тиражировать ложь» другим странам, но «фальсификаторы работают и на территории нашей страны». «Именно против их деятельности направлены поправки к Конституции», – убежден артист.

«Старшее поколение им не обмануть. Мы также застали ветеранов, поем те песни, смотрим гениальные фильмы и перечитываем книги о войне. Цель лжецов – это молодежь, которой легче всего задурить голову. Я сам воспитываю 12-летнюю дочь и 6-летнего сына, и я обязан донести до них правду о Великой Отечественной войн», – подчеркнул Майданов.

«Потому принятие поправок к Конституции – это не просто голосование, а ответственность перед ветеранами, которые заплатили жизнью за нашу свободу», – добавил артист.

В то же время собеседник отметил, что патриотизм – это «не только история», потому что «нельзя жить исключительно прошлым». «Патриотизм – это всеобъемлющая любовь к Родине, ее настоящему и будущему. Это стремление принести Отечеству пользу и, если потребуется, защитить его. А страна, в свою очередь, должна любить и уважать своих граждан, давая им возможность развиваться и достойно жить. Патриотизм должен быть взаимным», – заключил Майданов.

Напомним, поправки к Конституции, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают недопустимость фальсификации истории. В статью 67 Основного закона предлагается внести поправку со следующей формировкой: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».