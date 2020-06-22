«Огненную картину» Знамени Победы над Рейхстагом зажгли в Смоленске

В канун Дня памяти и скорби участники движения «Волонтеры Победы» в Смоленске провели акцию в рамках проекта «Огненные картины».

Почти 3,5 тыс. свечей сложили так, чтобы на площадке перед мемориалом «Курган Бессмертия» в Реадовском парке появилась «огненная картина». На ней изображен силуэт «сержанта Красной Армии Михаила Егорова, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом», пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что «Волонтерам Победы» мешала погода, которая в это вечер оказалась ветреной, свечи гасли, но все же волонтерам удалось довести задуманное до конца.

Егоров родился в смоленской деревне Ермошенке.

Напомним, на Поклонной горе в Москве в канун Дня памяти и скорби также состоялась акция «Огненная картина войны».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД