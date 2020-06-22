Министр культуры открыла акцию «Огненная картина войны» на Поклонной горе

На Поклонной горе в Москве в канун Дня памяти и скорби стартовала акция «Огненная картина войны», сообщают информационные агентства.

Акцию открыла министр культуры России Ольга Любимова. Она зажгла памятную свечу от Вечного огня около стен Музея Победы и установила ее в Зале памяти и скорби музея. Также министр возложила цветы к монументу «Скорбящая мать».

Любимова заявила: «Это невероятное ощущение и потрясающая акция, которая уже не первый год проходит в Музее Победы», – передает ТАСС.

Она рассказала, что в «музее запущен проект «Лица Победы», где мы можем увидеть фотографии тех, кто победил». Она выразила надежду, что «в следующем году мы снова сможем все обниматься и радоваться вместе».

От первой свечи участники движения «Волонтеры Победы» зажгли другие и выложили из сотен огоньков на площади перед Музеем Победы памятную инсталляцию – легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года «Отстоим Москву!» художников Николая Жукова и Виктора Климашина.

Напомним, на Крымской набережной в Москве в преддверии Дня памяти и скорби провели акцию «Линия памяти».

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