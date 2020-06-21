Обнаружено тело третьего погибшего под завалами дома в Киеве

Под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело третьего погибшего, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

«По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека», – передает РИА «Новости» сообщение Госслужбы.

В воскресенье в девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв газа. Разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей.

Рассматривается версия в том числе срабатывания взрывного устройства.