Украинская полиция допустила версию взрыва взрывного устройства в доме в Киеве

Правоохранительные органы Украины рассматривают две версии взрыва в многоэтажном доме в Киеве, одна из них – взрывное устройство, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Рассматривается две версии – взрыв газа или взрывное устройство», – передает слова Авакова агентство «Укринформ».

Министр отметил, что образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

Спасатели на месте взрыва обнаружили тело погибшего. «На данный момент у нас информация, что два человека погибли», – передает ТАСС слова мэра Киева Виталия Кличко.

«По факту взрыва в жилом доме по улице Петра Григоренко в Киеве открыто уголовное производство части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей»), – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-служба киевской прокуратуры. По статье предусматривается до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей, под завалами находятся люди, известно минимум об одном погибшем.