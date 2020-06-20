Волонтеры Победы по всему миру привели в порядок воинские захоронения

В рамках Года памяти и славы 20 июня по всему миру прошел международный субботник, в котором активисты собирали мусор, обновляли старую краску оград и очищали памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.

В мероприятии участвовали «Волонтеры Победы», Поисковое движение России, Российское военно-историческое общество и партия «Единая Россия», говорится в проступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«За один день мы привели в порядок более 5 тыс. памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны. Причем не только в России, но и в других странах. Для нас особенно важно, что «Волонтеры Победы» за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов. Так, в Польше добровольцы вместе с местными жителями помогали на кладбище советских воинов в Жешуве, а в Латвии – на Старом гарнизонном кладбище в городе Даугавпилс, где находятся братские и отдельные могилы советских воинов, погибших во время и после Великой Отечественной войны», – отметила руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В России «Волонтеры Победы» всю неделю благоустраивали «Аллею славы» на кладбище города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где похоронены участники Великой Отечественной войны.

За значительным количеством могил сейчас никто не присматривает, так как не осталось родственников. Добровольцы убрали траву, мусор и облагородили территорию. В Москве приведена в порядок могила Шестопалова Михаила Семеновича – участника Великой Отечественной войны, капитана орденоносца, начальника взвода станковых пулеметов.

К добровольцам обратился родственник ветерана – его племянник, который из-за состояния здоровья лично убраться на могиле своего героя не может. А в Иркутской области «Волонтеры Победы» убрались на старом ангарском кладбище, где похоронено 40 тыс. человек. Среди них первый военком города Ангарска, подполковник Германский Петр Андрианович, участник Великой Отечественной войны Граков Григорий Никонович, награжденный медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги».

«Всего мы благоустроили более 50 могил на ангарском кладбище. А несколько месяцев назад также восстанавливали здесь имена похороненных воинов-победителей, так как территория заброшена и учетные данные потеряны. Таким образом, мы хотим восстановить историческую память о воинах-победителях, первостроителях Ангарска. Эти люди, пройдя горнило войны, приехали в сибирскую тайгу, наладили производство и отстроили город», – рассказал руководитель иркутского регионального отделения «Волонтеров Победы» Иван Комельков.

«Волонтеры Победы» ежегодно проводят всероссийский субботник. За шесть лет свыше 55 тыс. добровольцев благоустроили более 30 тыс. памятных мест. В этом году впервые мероприятие стало носить международный характер, поскольку в нем приняли участие добровольцы из стран зарубежья.

Напомним, инициатива провести международный субботник в этом году была предложена президенту Российской Федерации Владимиру Путину на встрече в Крыму активистами «Волонтеров Победы» в марте 2020 года, но из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции субботник перенесли на 20 июня.