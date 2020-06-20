Госдеп представил доклад о «несоблюдении» Москвой договоров по вооружениям

Помощник госсекретаря США по нераспространению Кристофер Форд представил доклад, в котором проведен анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет.

Утверждается, что Москва хоть и «позиционирует себя как готовую к переговорам», начав «потихоньку обсуждать будущее концепций контроля над вооружениями», но «история американских отчетов о соблюдении за последние 35 лет показывает, что Кремль был склонен относиться ко многим своим обязательствам и обещаниям в сфере контроля над вооружениями просто как к вариантам».

«Особенно когда считает себя в конфронтационных отношениях с Соединенными Штатами и видит в обмане потенциальную выгоду», – приводит текст доклада РИА «Новости».

Форд заявил, что были периоды, когда Москва в большей и меньшей степени соблюдала договоры. Так, по его мнению, с 2000-х годов начался «период агрессивного соперничества и несоблюдения обязательств».

По его словам, «эти вызывающие беспокойство тренды в российских нарушениях представляют собой большой вызов».

В докладе приводятся жалобы США на якобы нарушение СССР Конвенции о биологическом оружии и условий договора о противоракетной обороне. После этого, по версии США, СССР пошел навстречу по ряду пунктов, а в 1993 году США впервые признали в отчете, что Москва соблюдает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

Как сообщается в докладе, «сфера контроля над вооружениями после холодной войны, где Россия последовательно выполняла свои обязательства – это соглашения о стратегических ядерных вооружениях, включая СНВ-1, Московский договор 2002 года и СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, когда Россия уже несколько лет как занималась разработкой новой ракеты SSC-8». США считают, что данная ракета противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом Форд вспоминает о приостановке Россией Соглашения об утилизации плутония, но не пишет, что именно США не смогли построить требуемый завод и приступить к выполнению обязательств, Россия же была готова к выполнению условий.

Форд также отмечает, что в отчетах постоянно указывается на «неполноту сведений» и «невозможность» проверить российские «сведения по химоружию», а также по биологическому оружию.

Форд заявляет о несоблюдении Россией ДОВСЕ, хотя претензии Москвы были связаны с тем, что не все страны НАТО ратифицировали документ. Кроме того, оружейный потенциал НАТО увеличился из-за расширения, но участники договора отказались от предложения Москвы его скорректировать.

Также в документе утверждается, что Москва якобы «демонстрирует склонность вводить незаконные ограничения на полеты в рамках Договора по открытому небу, когда вздумается».

Форд считает, что самым продуктивным периодом в отношениях с СССР и Россией с точки зрения контроля над вооружениями было время последних лет холодной войны и первые годы после нее.

Напомним, Госдеп сообщил, что спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии 22–23 июня переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым по контролю над вооружениями, Китаю было отправлено приглашение принять в них участие.