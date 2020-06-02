В рамках нацпроекта в Пензенской области начали строительство новых медицинских объектов

В Пензенской области началась установка модульных зданий новых медицинских объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Две врачебные амбулатории и четыре фельдшерско-акушерских пункта появятся в селах уже в первой половине июня 2020 года.

Строительство ведется в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в соответствии с указом президента страны, сообщается на сайте правительства Пензенской области.

В селах Татарский Канадей Кузнецкого района, а также Пашково Земетчинского в настоящее время приступили к сборке и установке модульных зданий врачебных амбулаторий.

На завершающем этапе – работы по установке зданий ФАПов. Жители железнодорожной станции «Ардым» и села Ермоловка в Пензенском районе ждут с нетерпением новые медицинские объекты, тем более в Ардыме ФАПа не было никогда.

К работам по возведению ФАПов в селах Названовка и Халтурино Колышлейского района подрядчики приступят до конца этой недели.

Всего до конца июля 2020 года в селах Пензенской области планируют установить еще восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов.