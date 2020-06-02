Гренелл покинул пост посла США в Германии

Ричард Гренелл покинул пост посла США в ФРГ, на данный момент место главы дипмиссии «вакантно». Обязанности Гренелла исполняет его заместитель Робин Куинвилл.

На посту посла Гренелл пробыл почти два года. Он стал известен благодаря резким заявлениям в по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2» и финансовой ответственностью Германии в рамках НАТО. В Германии многие заявления посла были восприняты критически оппозиционными политиками, которые заявляли, что они являются вмешательством в суверенную политику Берлина, передает РИА «Новости».

В понедельник Гренелл официально заявил об отставке в Вашингтоне в ходе приема у президента США Дональда Трампа, сообщило агентство DPA. По данным СМИ, не исключено, что Гренелл может быть задействован в предвыборной кампании Трампа.

В середине февраля 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Гренелла новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Однако дипломат заявил о желании сохранить за собой должность посла. , позже новым главой нацразведки был назначен Джон Рэтклифф.

О планах Гренелла уйти в отставку стало известно в конце мая, отмечалось, что отставка посла США «не совсем неожиданная».