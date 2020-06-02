ЕС осудил полицейское насилие в США

Евросоюз (ЕС) поддерживает право американцев на мирный протест и осуждает насилие, в том числе со стороны полиции, и призывает народ США к сдержанности и единению, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что в ЕС поддерживают «право на мирный протест, мы осуждаем насилие и призываем к сдержанности», передает ТАСС.

Кроме того, Европа «осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает Америку объединиться и залечить раны».

Он подчеркнул, что осуждает «насилие и злоупотребление властью со стороны полиции», которые стали причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.

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