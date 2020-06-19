Финалист «Лидеров России» стал врио ректора МАДИ

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

Трамп заявил о крупных долгах Германии перед НАТО Фото: Chris Kleponis/Pool/Sipa USA/Reuters
«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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              Финалист «Лидеров России» стал врио ректора МАДИ

              19 июня 2020, 21:27

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              Финалист специальности «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Келлер назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

              Андрей Келлер – полковник, профессор, доктор технических наук. В 1996 году окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище имени Ротмистрова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С 1996 по 2015 годы проходил службу на различных должностях в Вооруженных силах. В 2011 году защитил докторскую диссертацию по теме «Система распределения мощности и методы ее реализации в полноприводных армейских автомобилях».

              С 2011 года занимал должность начальника кафедры танковых войск ФВО Южно-Уральского государственного университета, был начальником Управления научной и инновационной деятельности. С 2015 по 2017 годы – проректор по развитию ЮУрГУ. С мая 2018 года до настоящего назначения был начальником управления Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

              «В первую очередь займемся двумя стратегическими направлениями. Первый блок – оптимизация образовательного предложения в части современных образовательных программ: их наполнение в соответствии с нынешними требованиями рынка труда, повышение привлекательности для абитуриентов, отход от устаревших методов подготовки к современным, формирование взаимодействия с индустриальными партнерами в отношении наших новых образовательных программ и создание базовых кафедр совместно с ведущими лидерами страны в области интеллектуальных транспортных систем. Второй блок – это развитие научной деятельности, концентрации усилий и потенциала университета на прорывных направлениях исследований в области интеллектуальных транспортных систем и транспортно-логистических комплексов. Сейчас важная задача собрать коллектив, сосредоточить усилия и занять позицию Лидера в этом направлении. Что касается первоочередной тактической задачи, нам необходимо грамотно провести приемную кампанию, обеспечив качественный и эффективный набор студентов», – поделился планами врио ректора МАДИ Андрей Келлер.

              Андрей Келлер – автор более 180 научных трудов, четырех монографий, 17 учебников и учебных пособий, более 40 патентов на изобретения. Им реализовано 36 рационализаторских предложений. В должности проректора по развитию ЮУрГУ курировал запуск и реализацию проекта 5-100 в университете, открыл Центр компьютерного инжиниринга, являющийся одним из лучших центров в стране, созданный в рамках программы развития инжиниринга и промышленного дизайна. Центр выполняет исследования и разработки в интересах ПАО «КАМАЗ», ООО ПК ТС, ПО МАЯК, АО ОДК «Авиадвигатель» и так далее.

              Результаты научных исследований и разработок профессора Андрей Келлера запущены в серийное производство ряда крупнейших автомобилестроительных корпорации России, в том числе ОАО «Автомобильный завод «Урал», ПАО «КАМАЗ», АО «РУСИЧ – КЗКТ», СКБ «Витязь» и других.

              Андрей Келлер имеет государственные награды: медали «За воинскую доблесть», «За отличие в воинской службе» I, II, III степени; знак отличия Министерства обороны «За образцовую эксплуатацию автомобильной техники»; почетные грамоты министра обороны, заместителя министра обороны, командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа, губернатора Челябинской области.

              В 2019 году Андрей Келлер принял участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» и 18 марта 2020 года стал финалистом трека.

              «На конкурс «Лидеры России» я пошел, исходя из классического принципа, себя показать и на людей посмотреть. Задача была понять и оценить, как я смотрюсь относительно других с точки зрения современных управленческих компетенций. Второй мой посыл был связан с интересом некого карьерного роста в области образования и науки. Потому что в последние два года я ушел в область прикладного инжиниринга. Основная ориентация «НАМИ», как федерального научно-исследовательского центра, это прикладные исследования и разработки. Тем временем на предыдущем месте работы у меня был накоплен хороший опыт и идеи, которые хотелось реализовать. Участие в конкурсе «Лидеры России», однозначно, позволило мне выйти на новые позиции. Без «Лидеров России» занять должность врио ректора Московского университета человеку, который работал в регионе, практически невозможно. Этот конкурс стал для меня очень серьезным карьерным лифтом», – рассказал Келлер.

              По словам врио ректора МАДИ, на конкурсе «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» он познакомился со множеством интересных специалистов.

              «Как минимум три-четыре человека из каждой группы, в рамках которой мы соревновались, это люди, с кем было бы интересно продолжить работу. У них есть молодой задор, энергия и компетенции, которые возможно направить на развитие университета. Я планирую поднять ряд контактов, с кем можно было бы пообщаться и пригласить в состав команды», – добавил Андрей Келлер.

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

              На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок, в сезоне 2019-2020 гг. – 233830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61732 регистрации, 22272 заявки подано на трек «Наука» и 9745 – на специализацию «Здравоохранение».

              Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

              За два года назначения на высокие позиции получили более 180 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

              Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

              Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.


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