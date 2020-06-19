Финалист «Лидеров России» стал врио ректора МАДИ

Финалист специальности «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Келлер назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Андрей Келлер – полковник, профессор, доктор технических наук. В 1996 году окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище имени Ротмистрова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С 1996 по 2015 годы проходил службу на различных должностях в Вооруженных силах. В 2011 году защитил докторскую диссертацию по теме «Система распределения мощности и методы ее реализации в полноприводных армейских автомобилях».

С 2011 года занимал должность начальника кафедры танковых войск ФВО Южно-Уральского государственного университета, был начальником Управления научной и инновационной деятельности. С 2015 по 2017 годы – проректор по развитию ЮУрГУ. С мая 2018 года до настоящего назначения был начальником управления Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

«В первую очередь займемся двумя стратегическими направлениями. Первый блок – оптимизация образовательного предложения в части современных образовательных программ: их наполнение в соответствии с нынешними требованиями рынка труда, повышение привлекательности для абитуриентов, отход от устаревших методов подготовки к современным, формирование взаимодействия с индустриальными партнерами в отношении наших новых образовательных программ и создание базовых кафедр совместно с ведущими лидерами страны в области интеллектуальных транспортных систем. Второй блок – это развитие научной деятельности, концентрации усилий и потенциала университета на прорывных направлениях исследований в области интеллектуальных транспортных систем и транспортно-логистических комплексов. Сейчас важная задача собрать коллектив, сосредоточить усилия и занять позицию Лидера в этом направлении. Что касается первоочередной тактической задачи, нам необходимо грамотно провести приемную кампанию, обеспечив качественный и эффективный набор студентов», – поделился планами врио ректора МАДИ Андрей Келлер.

Андрей Келлер – автор более 180 научных трудов, четырех монографий, 17 учебников и учебных пособий, более 40 патентов на изобретения. Им реализовано 36 рационализаторских предложений. В должности проректора по развитию ЮУрГУ курировал запуск и реализацию проекта 5-100 в университете, открыл Центр компьютерного инжиниринга, являющийся одним из лучших центров в стране, созданный в рамках программы развития инжиниринга и промышленного дизайна. Центр выполняет исследования и разработки в интересах ПАО «КАМАЗ», ООО ПК ТС, ПО МАЯК, АО ОДК «Авиадвигатель» и так далее.

Результаты научных исследований и разработок профессора Андрей Келлера запущены в серийное производство ряда крупнейших автомобилестроительных корпорации России, в том числе ОАО «Автомобильный завод «Урал», ПАО «КАМАЗ», АО «РУСИЧ – КЗКТ», СКБ «Витязь» и других.

Андрей Келлер имеет государственные награды: медали «За воинскую доблесть», «За отличие в воинской службе» I, II, III степени; знак отличия Министерства обороны «За образцовую эксплуатацию автомобильной техники»; почетные грамоты министра обороны, заместителя министра обороны, командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа, губернатора Челябинской области.

В 2019 году Андрей Келлер принял участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» и 18 марта 2020 года стал финалистом трека.

«На конкурс «Лидеры России» я пошел, исходя из классического принципа, себя показать и на людей посмотреть. Задача была понять и оценить, как я смотрюсь относительно других с точки зрения современных управленческих компетенций. Второй мой посыл был связан с интересом некого карьерного роста в области образования и науки. Потому что в последние два года я ушел в область прикладного инжиниринга. Основная ориентация «НАМИ», как федерального научно-исследовательского центра, это прикладные исследования и разработки. Тем временем на предыдущем месте работы у меня был накоплен хороший опыт и идеи, которые хотелось реализовать. Участие в конкурсе «Лидеры России», однозначно, позволило мне выйти на новые позиции. Без «Лидеров России» занять должность врио ректора Московского университета человеку, который работал в регионе, практически невозможно. Этот конкурс стал для меня очень серьезным карьерным лифтом», – рассказал Келлер.

По словам врио ректора МАДИ, на конкурсе «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» он познакомился со множеством интересных специалистов.

«Как минимум три-четыре человека из каждой группы, в рамках которой мы соревновались, это люди, с кем было бы интересно продолжить работу. У них есть молодой задор, энергия и компетенции, которые возможно направить на развитие университета. Я планирую поднять ряд контактов, с кем можно было бы пообщаться и пригласить в состав команды», – добавил Андрей Келлер.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок, в сезоне 2019-2020 гг. – 233830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61732 регистрации, 22272 заявки подано на трек «Наука» и 9745 – на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 180 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.