Врач сказала, когда боль в груди может указывать на рак

Когда в какой-либо части тела возникают болевые ощущения, необходимо внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма, призвала акушер-гинеколог Екатерина Жуманова в эфире телеканала «Россия 1».

Как объяснила врач, боль в области молочных желез может возникать по разным причинам, одна из которых может быть неправильно подобранное белье, передает РИА «Новости».

Также грудь может болеть из-за мастопатии – доброкачественных образований в молочной железе, в ряде случаев связанных с различными гормональными изменениями.

Однако, если боль сопровождается повышением температуры в отдельных участках груди, отеками и покраснениями, то следует сразу обратиться к врачу.

Врач отметила, что такие симптомы могут говорить о наличии у женщины тромбофлебита подкожных вен молочной железы, а также о кисте.

«Это заболевание часто бывает и сопровождает фиброзно-кистозную мастопатию», – добавила Жуманова, призвав что в этом случае сделать биопсию.

По ее словам, при онкологических заболеваниях боль в груди редко становится первым симптомом. Однако если пациентка нерегулярно пальпирует молочные железы, опухоль может достичь больших размеров и нарушить венозный отток, после чего может появиться болевой синдром.

Кроме того, симптомами рака могут стать выделения из сосков, изменение кожных покровов на груди и ее цвета, а также отеки.

Напомним, ученые из Орегонского университета науки и здоровья изобрели препарат, блокирующий распространение рака молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

Кроме того, ученые из Стэнфордского университета закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы.