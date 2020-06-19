В Краснодарском крае онкодиспансеры оснастили новым оборудованием

В Краснодарском крае Краевую клиническую больницу №2 и три онкологических диспансера оснастили новым оборудованием на общую сумму свыше 14 млн рублей, сообщает правительство региона.

Новое оборудование поступило в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», отмечается в релизе на сайте администрации края.

«Краевой клинической больницей № 2 получен эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций. Три универсальные системы ультразвуковой визуализации поступили в онкодиспансеры Сочи, Новороссийска и Ейска», – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Весной в медучреждения края уже поступило 16 единиц оборудования для борьбы с онкологией. Две больницы и два онкодиспансера были дооснащены на общую сумму более 45 млн рублей.

В этом году общее финансирование нацпроекта «Здравоохранение» достигло порядка 7 млрд рублей. Это более чем в полтора раза превышает сумму прошлого года.

В Краснодарском крае до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется семь региональных. Они нацелены на сбережение населения путем увеличения продолжительности жизни.