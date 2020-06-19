ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Камчатском крае моногоспиталь для лечения больных с коронавирусом открылся на базе отделения Камчатской краевой больницы, в Чувашской Республике 292 новых койки для больных коронавирусом подготовлено в республике, в Курской области перепрофилирована больница скорой медицинской помощи, где развернуто 260 мест.

В Московской области нфекционное отделение для больных COVID-19 в Талдомском округе вернули в обычный режим работы. В Новгородской области заработала ПЦР-лаборатория на базе кожно-венерологического диспансера. В Ямало-Ненецкий автономный округ прибыла бригада врачей из Тюменской области.

В Камчатский край будут направлены еще две военные врачебно-сестринские бригады. В Москве идет подготовка к открытию Городского центра пульмонологии. Также в столице идут испытания вакцины от коронавируса на базе Сеченовского университета и госпиталя имени Бурденко. В Забайкальском крае переход на амбулаторный этап лечения коронавируса для пациентов с легкой и бессимптомной формами течения болезни.

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин. Регион возвращается в режим повышенной готовности. В Белгородской области перестают работать восемь автомобильных пунктов пропуска. В Сахалинской области сокращен период домашней обсервации с 14 до 5 дней.

В Белгородской области отменена двухнедельная самоизоляция и медицинское наблюдение для пассажиров, прибывающих из регионов России и из-за рубежа. В Хабаровском крае организовано тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион.

В Туле военный парад состоится только при соблюдении всех требований безопасности, ветеранам раздадут средства индивидуальной защиты; во время подготовки к Параду всех участников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, витаминными комплексами, в Нижегородской области парад Победы пройдет без личного очного присутствия гостей, в том числе и почетных, в Ростове-на-Дону 100 ветеранов приняли решение участвовать в параде Победы; начиная с сегодняшнего дня медиками районных поликлиник будет осуществляться ежедневная термометрия и контроль за их здоровьем, в Камчатском крае отмененный ранее парад Победы все-таки будет проводиться в Петропавловске-Камчатском по настоянию военных и пройдет без зрителей, в Республике Татарстан парад Победы пройдет без зрителей, только в Казани и без салюта.

Астраханская область возвращается к ранее действовавшим ограничениям. В Санкт-Петербург с 19 июня автобусы в «Пулково» будут ходить в обычном графике, в Ростовской области открыты 11 межрегиональных маршрутов.

В Курской области возобновлено авиасообщение с Крымом и Краснодарским краем. В Чувашской Республике отменен парад Победы.

В Свердловской области установлены надбавки к зарплатам медиков, работающих в частных организациях и задействованных в противодействии коронавирусной инфекции. В Белгородской области для медработников региона подготовили праздничный концерт Белгородской государственной филармонии. В Вологодской области лучших врачей, медсестер и фельдшеров наградили в преддверии профессионального праздника.

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