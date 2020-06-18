Россия нарастила золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы России по состоянию на 12 июня увеличились на 1% (или на 5,6 млрд долларов) по сравнению с показателями на 5 июня – до 570,8 млрд долларов, следует из материалов Банка России.

По данным регулятора, рост произошел «в результате положительной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы России за период с 29 мая по 5 июня увеличились на 0,2% (или на 1,3 млрд долларов) и составили 565,2 млрд долларов.