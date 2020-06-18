Собянин обсудил с главами регионов организацию безопасного отдыха на курортах

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главами регионов организацию отдыха на российских курортах, а также возобновление оказания плановой медпомощи в перепрофилированных стационарах, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы субъектов федерации.

Отмечается, что присутствующие обсудили текущие темпы и прогнозы распространения коронавируса в отдельных регионах России, возобновление оказания плановой помощи в медучреждениях, которые ранее были перепрофилированны для лечения пациентов с COVID-19.

Также на совещании поднимался вопрос создания резерва «коронавирусных» коек и организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменили режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан России. Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД