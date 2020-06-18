Политолог: Коновалов не оставляет попыток навредить Хакасии

«Главная проблема команды Коновалова заключается в том, что она пытается действовать скрытно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Верхотуров, комментируя намерение региональных властей Хакасии отдать территорию, предназначенную для строительства детской больницы, под частную застройку.

«Правительство Коновалова не оставляет попыток навредить столице республики. Пока городской мэрии удается отбивать эти нападки. Так получилось и с территорией, предназначенной для строительства республиканской детской больницы. Администрация города отказала правительству в переводе земель под частную застройку. На сегодняшний день ничего, кроме больницы, там нельзя строить», – рассказал политолог Михаил Верхотуров.

По его словам, главная проблема нынешнего руководства региона заключается в том, оно старается действовать скрытно. «Все решения принимаются кулуарно. Потом руководство находит какие-то оправдания. Это не работа того народного правительства, о котором заявлял Коновалов, когда избирался», – отметил собеседник.

Политолог напомнил, что решение о выделении территории под строительство больницы было принято в 2014 году. «Предполагалось, что будущая больница будет вмещать 300-400 коек, а пока прием детей перевели в старое здание бывшей женской консультации, но оно не рассчитано на такой поток. Поэтому задача построить детскую больницу не снимается», – пояснил Верхотуров.

«По поводу этой истории общественность всколыхнулась. Подключились журналисты. После того, как скандал вышел на федеральный уровень, правительство Хакасии пыталось найти нелепые отговорки. Команда Коновалова пошла на попятную в этом вопросе, как и во многих предыдущих», – констатировал собеседник.

Эксперт напомнил о том, что ранее правительство региона собиралось построить огромный мусоросортировочный комплекс на территории Абакана. «Эта история вскрылась лишь тогда, когда на территорию будущего комплекса практически завезли оборудование и технику. Но в ответ на это депутаты городского совета собрались на внеочередную сессию и все это запретили», – сказал политолог.

Ранее сообщалось, что власти Хакасии приняли решение возвести коттеджный поселок на участке земли в столице республики, изначально выделенном под строительство новой детской больницы. При этом ранее сообщалось, что в условиях распространения коронавирусной инфекции регион столкнулся с острой нехваткой койкомест в больницах.

Однако новый губернатор Валентин Коновалов и его правительство приняли решение передать земельный участок под частную застройку.

Как отметил в беседе с LIFE политолог Александр Бортников, «самое интересное, что денег из бюджета страны на благое дело должно было пойти 99% из запланированных и всего 1% полагалось выделить из бюджета Хакасии». «Но так сложилось при новом губернаторе, что даже этот один процент они не хотят платить», – подчеркнул политолог.