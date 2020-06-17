Гособвинитель озвучил требуемые сроки для участников петербургской ячейки «Сети»

Государственное обвинение запросило для фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлию Бояршинову девять и шесть лет колонии соответственно.

«Прошу... Филинкова признать виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, Бояршинову – шесть лет колонии общего режима», – цитирует гособвинителя РИА «Новости».

Обоих фигурантов обвиняют по статье «Участие в террористическом сообществе». Бояршинова также обвиняют в хранении взрывчатых веществ, в его квартире нашли банку с порохом. Филинков не признал вину, Бояршинов – признал.

На суде Бояршинов сообщил о становлении ячейки «Сети» в Петербурге, о встречах с участниками и о совместных мероприятиях по обороне, оказанию первой помощи, обсуждению политических вопросах, изменению государственного строя и применения насилия к представителям власти.

Филинков в суде отвергал обвинения, и заявлял, что на него при задержании оказывали давление, чтобы выбить признательные показания. Суд вызывал на дачу показаний сотрудников ФСБ. Один из них пояснял, что Филинков давал показания добровольно.

В апреле 2019 года террористическое сообщество «Сеть» было внесено в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.

В феврале семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» были осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе.