Эксперт объяснил, кому будет выгодно переводить авто на газ

Более низкая стоимость перевода автомобилей на газ подтолкнет различные коммерческие компании, занимающиеся перевозками, и позволит им существенно экономить на топливе, вне зависимости от погоды и расстояния, заявил газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Министр энергетики Александр Новак предложил в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Таким образом правительство оплатит 60% расходов от стоимости переоборудования.

«Это отличная идея. Верификация транспорта для России очень хороший выход. Она уже давно носится в воздухе, и раз двадцать были попытки перевести коммерческий транспорт на газ, но какими-то они робкими были и непоследовательными. Думаю, это должно увеличить как минимум число желающих перевестись на газомоторное топливо. Тем более, у нас в стране самые большие запасы газа, и сам Бог велел этим как-то пользоваться. К тому же, это не только экономия, но еще и помощь экологии», – говорит Моржаретто.

Также он отмечает, что, например, электротранспорт для российского климата и длинных дорог совсем не подходит. Да и в ближайшее десятилетие он будет предназначен исключительно для города, но никак не для междугородних перевозок или коммерческих целей. А вот транспорт на газомоторном топливе - очень хорошая идея, прежде всего для грузовых и пассажирских перевозок.

«Такой перевод коммерческого, коммунального, междугороднего транспорта существенно поможет снизить расходы – позволит на одной заправке проехать легко тысячу километров вне зависимости от того, какая стоит погода, в отличие от электромобиля, который способен ездить только летом и на небольшие расстояния», – подытожил Моржаретто.

В феврале текущего года в Министерстве промышленности и торговли предлагали повысить к 2021 году транспортный налог на коммерческие автомобили класса «Евро-3» и ниже, чтобы повысить спрос на новые и более экологичные транспортные средства.