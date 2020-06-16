Поставки российского газа в ЛНР и ДНР перестали относить к экспорту на Украину

Газпром перестал рассматривать поставки газа в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как экспорт топлива на Украину, следует из ежеквартального отчета корпорации.

По данным предыдущего отчета Газпрома, в 2019 году на Украину было поставлено 2,751 млрд кубометров газа. Однако действовавший с 2009 года контракт Газпрома и Нафтогаза на поставку газа на Украину завершился в декабре. По итогам первого квартала текущего года в отчете российской компании эти поставки были на нулевом уровне. Газпром это изменение комментировать отказался, передает РИА «Новости».

Тем временем «Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что теперь поставки в ЛНР и ДНР могут учитываться как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (это около 40 млрд кубометров в год), оператором которой является Газпром. Потребности ДНР и ЛНР составят всего 6-7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний, считают источники.

Украина официально прекратила закупки российского газа в 2015 году и теперь качает газ по реверсу из Европы. В том же году Газпром начал прямые поставки на юго-восток Украины, после того, как снабжать регион газом прекратил Нафтогаз. Эти поставки стали предметом негласного спора: Газпром заявлял, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с Нафтогазом, соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания. Нафтогаз же этих поставок не признавал.

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.