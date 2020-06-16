Газпром заявил о подорожании российского газа для Польши

У Газпрома есть достаточные основания для пересмотра цены за газ для польской энергетической компании PGNiG в сторону увеличения, заявили в пресс-службе компании.

«ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», – сообщили в компании.

При этом холдинг подтвердил, что подписал дополнение к контракту с польской PGNiG без ущерба своей позиции при обжаловании решения арбитражного трибунала, передает ТАСС.

«Кроме того, также в соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года. «Газпром экспорт» считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения», – добавили в компании.

В понедельник польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщила о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. В Газпроме объяснили, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.