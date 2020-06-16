Трамп указом захотел «сблизить полицию с людьми»

Глава американского государства Дональд Трамп подпишет во вторник указ о реформе полиции, который обяжет принять более строгие правила применения силы полицейскими, сообщили в Белом доме.

Высокопоставленный представитель Белого дома также заявил, что документ «стимулирует применение наилучших практик». В частности, речь идет о грантах, которые должны поощрять практику мирного решения конфликтов. Также власти будут рассматривать жалобы на применение правоохранителями силы.

Запланировано улучшение обмена данными между ведомствами. На работу в полицию должны будут принимать после полной проверки прошлого кандидата. При работе с наркоманами, бездомными, психически больными полиции станут помогать работники социальной сферы, передает ТАСС.

Указ должен помочь «сблизить полицию с людьми», сказал чиновник. В Белом доме заявили, что существующие проблемы «не решить путем демонизации полиции».

При подписании нового указа будут присутствовать как стражи порядка, так и члены семей убитых полицейскими.

Отметим, что прежние распоряжения Трампа давали полиции свободу действий и наделяли их дополнительными полномочиями.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США, на фоне которых звучат призывы реформировать полицию.

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