Прокуратура признала законным дело против Навального за оскорбление ветерана

Прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального за комментарии, унижающие человеческое достоинство ветерана войны Игната Артеменко, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прокуратуре Москвы в порядке надзора изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А. А. Навального по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»)», – передает сообщение ведомства ТАСС.

По этой статье предусмотрен штраф до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ.

Ход расследования находится на контроле в прокуратуре столицы.

Ранее стало известно, что московский СУ СК возбудил дело в отношении блогера Алексея Навального по статье «клевета» за оскорбление ветерана Игната Артеменко.

До этого петицию с требованием привлечь к ответственности Навального за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Напомним, Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Внук Артеменко Игорь Колесников сообщил после этого газете ВЗГЛЯД, что у его деда из-за высказываний Навального резко ухудшилось самочувствие, произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Член Центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального, в ОП также призвали СК проверить его заявления. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

У штабов Навального в регионах состоялись одиночные пикеты. Участники пикетов призвали Навального и его сторонников извиниться перед ветераном. «Оскорбление ветерана – оскорбление нашей истории, оскорбление каждого из нас. Скажем «нет» осквернителям нашей истории, скажем «нет» тем, кто оправдывает нацизм и унижает наших ветеранов. У штаба Навального в Ижевске и по всей нашей Родине скажем «нет» Навальному», – написал один из пикетчиков у себя на странице в соцсети.