Готовивший нападение на школу в Волгограде подросток находился на домашнем обучении

Подросток из Волгограда, готовивший нападение на школу, больше года находился на индивидуальном домашнем обучении, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

«Подросток со второй половины прошлого года находится на индивидуальном домашнем обучении. Нужно выяснить, чтобы в последующем органы профилактической работы правильно свою работу строили, относительно того, как говорят следователи, что возможен такой затяжной конфликт, когда он состоялся в школе, что спустя полтора года ребенок зависел от этого конфликта», – сказала Болдырева ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что школы должны уметь «перерабатывать» подобные конфликты. Она также уточнила, что подросток воспитывается в полной семье. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних ребенок не состоял.

Напомним, сотрудники ФСБ в Волгограде задержали подростка 2005 года рождения за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие