Киев назвал убийство главы Народной милиции ЛНР в 2017 году местью за Ил-76

Убийство главы управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в 2017 году стало местью за сбитый военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Шевченко заявил в Facebook, что «государство отомстило». По его словам, Анащенко был убит в результате «операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев», так как «в июне 2014 года командовал всей ПВО» ЛНР и «был организатором охоты» на украинский «транспортник».

Напомним, Анащенко был убит в центре Луганска в феврале 2017 года, он погиб в результате подрыва внедорожника, под который заложили управляемый фугас. В ЛНР за это убийство осуждены 16 украинцев.