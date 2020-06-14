Маслянистое пятно обнаружили на поверхности реки в Подмосковье

Серебристо-коричневое маслянистое пятно протяженностью 8 км обнаружили на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре. Оно могло появиться из-за аварийного сброса сточных вод, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Администрации подмосковной Шатуры сообщила о появлении масляного пятна на реке Поля, после чего на место выехал инспектор экологического надзора, передает РИА «Новости».

«На водной поверхности реки Поля действительно имеется пятно, серебристо-коричневого цвета. Пятно растянулось на протяжении 8 км в районе деревни Красные ворота», – говорится в сообщении.

Специалисты уже провели исследования параметров качества атмосферного воздуха. Результаты превышений не выявили.

«В настоящее время проводится забор проб воды, проводятся мероприятия, направленные на выявление причин происшествия», – добавили в ведомстве.

Предполагается, что причиной возникновения пятна явился сброс сточных вод.

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