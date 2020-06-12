Появилась карта выхода российских регионов из режима ограничений

На портале стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима ограничений.

Проверить ситуацию в своем регионе можно по ссылке.

Карта позволяет узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют.

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, многие регионы начали поэтапное снятие ограничительных мер, что не позволило допустить резкого всплеска заболеваемости.

Большинство регионов сейчас находятся на первом этапе, когда возможны прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.

В свою очередь Москва, Краснодарский край, Тюменская, Мурманская и Омская области, Карелия и Калмыкия находятся на втором этапе снятия ограничений. Здесь уже заработали магазины площадью до 800 кв. м и ряд образовательных организаций.

На Сахалине начался третий этап снятия ограничений, согласно которому могут начать работу кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки и музеи.

В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что масочный режим, мытье рук, дезинфекция поверхностей должны обязательно соблюдаться, несмотря на поэтапное смягчение ограничительных мер.

Напомним также, мэр Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы не выходить из дома в праздники, так как пока массовые мероприятия запрещены. Он сообщил, что соблюдение «режима самосохранения» москвичами позволит снимать ограничения каждую неделю.