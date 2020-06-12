В ДФО парашютисты в честь Дня России развернули флаги в небе

В честь Дня России на вулкане на Сахалине был развернут огромный флаг России размером 9 на 12 метров. А в Забайкальском крае российский триколор был раскрыт в небе.

В Забайкалье парашютисты развернули в небе российский флаг. Тем временем жители Сахалина исполнили государственный гимн России, передает ТАСС.

«На аэродроме Каштак представители организаций [Региональная команда «Молодежка ОНФ» и Читинский авиационный спортивный клуб «ДОСААФ России»] прыгнули с парашютами и флагами России и Забайкалья», – сообщает правительство Забайкальского края.

Также иллюминацию фонтана в цветах российского флага на главной площади планируется запустить в Чите.

В Сахалинской области День России отметили развертыванием флага на смотровой площадке вулкана Баранского на острове Итуруп. Под гимн там растянули российский триколор размером 9 на 12 метров. В патриотической акции приняли участие губернатор области Валерий Лимаренко и более 50 курильских школьников.

В Магаданской области также проходят десятки праздничных концертов, просветительских часов, викторин и конкурсов – в режиме онлайн. В Якутске жители отметили праздник исполнением гимна России со своих балконов или у окон домов.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.