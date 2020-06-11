Путин присвоил более 40 генеральских званий

Президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии, СК, ФССП, таможни и фельдъегерской службы первые и очередные генеральские звания, следует из указа главы государства.

Замминистра МЧС Николай Гречушкин повышен до генерал-лейтенанта, а первое генеральское звание получил Евгений Саидов. Генерал-лейтенантом стал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, а звание генерал-майора присвоено директору департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринату Еникееву. Такое же звание получили Владимир Бирючков, Александр Кошель, Петр Кугуй, Николай Любавин, Иван Павленко и Александр Тарарыкин, передает ТАСС.

Командующий Восточным округом Росгвардии Юрий Яшин стал генерал-полковником. Звание генерал-майора получили Михаил Варенцов, Вячеслав Селиванов, Естай Джангунаков, Сергей Краев, Александр Нестеренко, Владислав Суханов и Сергей Шнейдерман.

В СКР генерал-майором юстиции стала руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко. Такое же звание получила глава СУ СК по Магаданской области Александра Просина.

В МВД звания генералов присвоены наибольшему количеству сотрудников: Генерал-лейтенантом полиции стали начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев и начальник ГУ МВД по Новгородской области Юрий Арсентьев. Генерал-майорами стали замруководителя ГУУР МВД Андрей Щуров, замначальника ГУ МВД России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области – начальник полиции Дмитрий Баранов и другие сотрудники МВД.

Генерал-майорами юстиции стали замминистра внутренних дел Башкирии – начальник Главного следственного управления Олег Олейник, а также начальник ГСУ Волгоградской области Владислав Струков.

Звание генерал-лейтенанта получил начальник Шереметьевской таможни Алексей Тимофеев, глава Домодедовской таможни Александр Иофик стал генерал-майором, их коллеги Дмитрий Кривко, Владимир Литвин, Александр Осипенко и Алексей Турко также получили звания генерал-майоров, как и сотрудник Государственной фельдъегерской службы Игорь Мореев и Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Дорохин.