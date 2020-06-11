Собянин назвал возможные сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса может начаться в декабре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России-24», сославшись на мнение специалистов.

«Проводится огромная работа по разработке отечественной вакцины. Над этим работают сразу несколько институтов, несколько направлений. Прорабатывается несколько вариантов вакцины. Как минимум три вакцины уже находятся на стадии клинических испытаний. Думаю, что в ближайшие месяцы будет появляться все больше позитивных новостей о создании вакцины. Коллеги говорят, что первая вакцина может появится, в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме», – передает его слова ТАСС.

Собянин выразил уверенность в том, что в скором времени появится лекарство от коронавируса. Он заверил, что все появляющиеся препараты сразу поступают в больничную сеть города.

Он также сообщил, что власти столицы не будут устанавливать карантин для жителей других регионов страны, приезжающих в город.

«В Москве никогда не устанавливали такой режим и устанавливать его не собираемся», – сказал Собянин.

Ранее в ВОЗ заявили, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».