Роспотребнадзор разъяснил правила посещения музеев на фоне COVID

Допуск посетителей в музеи в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу будет осуществляться только при наличии гигиенической маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

В документе указывается, что «посетители допускаются в помещение музея при наличии гигиенической маски». Также «рекомендуем обеспечить возможность приобретения посетителям гигиенических масок перед входами на территории», передает ТАСС.

При этом «не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями».

«Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в тексте.

Кроме того, Роспотребнадзор разрешает проводить в музеях индивидуальные и групповые экскурсии, при этом группа должна состоять максимум из пяти человек. Между посетителями необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.

Ранее сообщалось, что концертные организации могут открыться для зрителей в сентябре. До этого стало известно, что культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты смогут выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем.