Эксперт: Статистика подтверждает, что столичные медики справились

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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Эксперт: Статистика подтверждает, что столичные медики справились

              10 июня 2020, 16:55

              Текст: Олег Исайченко

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              Приведенные мэром Москвы цифры подтверждают – медики справились. Потому что еще в марте начали готовиться. 65 тысяч выздоровевших «тяжелых» больных – это очень весомая для столицы цифра. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Так он прокомментировал данные столичных властей об уровне смертности от коронавируса.

              «Хорошее впечатление от приведенных мэром Москвы данных. В общем-то, мы так и ощущали, что в конце апреля – начале мая был некий всплеск, а потом пошло на убыль. Сейчас мы наблюдаем, что количество выздоравливающих стабильно превышает количество заболевших. Число «тяжелых» больных вообще сократилось до минимума», – сказал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

              По поводу уровня смертности Собянин дал понятные разъяснения, отметил эксперт. В начале апреле показатели были небольшими, потому что вирус только начинал распространяться и вся тяжесть потерь легла на конец апреля и май. Тогда и выросло число летальных исходов.

              «Обратите внимание, плюс 5700 по смертности от стандартных ежегодных показателей по Москве, из них 5200 – от COVID-19. Это все равно трагично. Но все же хочется по этому поводу ответить скептикам: даже если считать, что все 5700 человек умерли от коронавируса, – что конечно неправда, – то и в этом случае смертность все равно в разы ниже, чем в западных столицах и мегаполисах, с которыми нас так любят сравнивать представители либеральной общественности», – подчеркнул Матвейчев.

              По словам профессора, 2% смертности можно расценить как успех, если учесть, какую опасность несет это заболевание, ведь в западной Европе эта цифра – в районе 10%, в США - 5-6%.

              Вывод, по словам эксперта, однозначный – российская медицина справилась. «Почему это произошло? Потому что еще в марте мы начали готовиться к приходу пандемии. Были перепрофилированы медицинские мощности, создан дополнительный коечный фонд, налажено снабжение аппаратами ИВЛ. Благодаря этому спасено огромное количество жизней», – уверен собеседник.

              «65 тысяч выздоровевших «тяжелых» – это очень весомая для столицы цифра. Причем, в Евросоюзе, например, в той же Италии, людей в больницах часто просто клали на живот и говорили «дышите». Больше ничего сделать врачи были не в силах. Не было оборудования. Отсюда избыточная смертность в наиболее пострадавших странах. У нас всех этих людей спасли», – акцентировал Матвейчев.

              «Это все позволяет надеяться, что июнь мы пройдем с еще более оптимистическими показателями и таких страшных цифр, как в мае, мы уже не увидим. Конечно, обычных среднестатистических значений по заболеваемости быстро достичь не удастся. Сейчас людей, грубо говоря, отпустили на волю, все начали общаться-обниматься, поэтому некий фон заболеваемости еще будет какое-то время тянуться. Но вряд ли это приведет к возвращению в то положение, в котором мы оказались в конце апреля», – заключил эксперт.

              Как заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, за весь период пандемии в столице умерло более 5,2 тыс. человек с положительным диагнозом на коронавирус. Из них 2,7 тыс. случаев – это смерти с основной причиной «коронавирусная инфекция». При этом летальность от COVID-19 в российской столице ниже, чем в других мегаполисах мира, которые тоже затронула пандемия.

              «К сожалению, в конце апреля, в начале мая, – вы это хорошо помните, – у нас был пик заболеваемости, публиковали эти цифры, количество выявленных больных, большое количество госпитализаций, большое количество тяжело больных. Все города мира по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией – просто с гуманитарной катастрофой. В Москве это проходило достаточно сглажено, тем не менее, сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие. Они меньше, чем у многих городов мира, но, тем не менее, большие», – сказал Собянин.

              Ранее мэр сообщал, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных.

              В понедельник мэр Москвы отменил введенные весной из-за пандемии ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.

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