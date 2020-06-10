Песков объяснил CNN причины низкой смертности от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в стране значительно ниже уровень смертей от коронавируса, чем в других государствах.

В интервью CNN Песков на предположение о том, что Россия якобы «манипулирует» статистикой, ответил: «Нет, я не согласен с этой оценкой. Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения».

Песков указал, что у России есть «возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых», передает РИА «Новости».

Как подчеркнул пресс-секретарь, глава российского государства Владимир Путин неоднократно заявлял, что его «не заботит личный рейтинг». Путин указывал, что «в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге».

«Если вы думаете только о рейтинге, то вы не сможете принимать ответственные решения», – заявил Песков.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены».

Американский журнал Forbes заявил, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет.

В ВОЗ также опровергли слухи о занижении смертности в России от коронавируса.

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