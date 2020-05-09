Ветеранам Великой Отечественной направили свыше 40 тыс. писем

Участники акции «Письмо победы» направили ветеранам Великой Отечественной свыше 40 тыс. писем, сообщила руководитель дирекции коммуникаций и связей с общественностью движения «Волонтеры Победы» Ксения Ковалева.

Акция была запущена 30 апреля. Любой желающий мог зайти на сайт волонтерыпобеды.рф, скачать бланк письма и написать письмо в электронном виде или, если есть возможность распечатать бланк, от руки. Затем электронное письмо или скан нужно было отправить на почту, которая была указана на сайте.

«Эти все письма аккумулировались нами и рассылались по регионам. Письма можно было написать как конкретному ветерану, если человек его знал, либо просто обратиться к любому ветерану Великой Отечественной войны. Эти письма были распределены, и с 7 мая мы начали их вручение в регионах России и за рубежом. У нас в 46 странах есть волонтеры победы, и они тоже принимают участие активное в этой акции... На данный момент написано более 40 тыс. писем», – рассказала Ковалева, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом письма доставляются до почтового ящика с соблюдением мер безопасности, а в регионах, где ситуация лучше, волонтеры доставляют письма до двери.

«К этой акции был очень большой интерес... принимали участие абсолютно разные люди. Преимущественно это молодежь, школьники, но были и люди взрослого поколения, были люди из-за рубежа, которые писали письма как ветеранам за рубеж, так и в Россию. То же самое можно сказать и про Россию. Есть письма, которые из нашей страны отправлены за рубеж», – добавила Ковалева.

Кроме того, активно обменивались письмами российские регионы. Например, участники из Ростовской области коллективно написали письма одному ветерану, которого они знают, в Воронежскую область.

К акции также присоединились знаменитости, среди них – депутат Госдумы Николай Валуев, космонавт Максим Сураев, певец Олег Газманов, актер Андрей Мерзликин и другие.