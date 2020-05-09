Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, пообещав приложить все силы для победы «нового невидимого врага», который мешает празднику.

Собянин написал на странице в соцсети «ВКонтакте», что «9 Мая – самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат».

Он указал, что в этот день «мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага».

«Нынешний год – юбилейный. И мы с вами готовились встретить праздник особенно торжественно и масштабно. Однако нашим планам помешал новый невидимый враг – коронавирус, в борьбу с которым вступили все страны и города. Но даже строгая изоляция и ограничения, которые диктует ситуация, не смогут отнять у нас праздничное настроение в День Победы. Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны. Но для тепла наших сердец не существует физических преград», – добавил мэр российской столицы.

Он пообещал, что будет сделано «все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.