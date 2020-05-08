В России стартовала акция «Окна Победы»

В России началась акция «Окна Победы», участники которой украшают окна своих квартир и учреждений праздничной символикой.

Участники украшают окна георгиевскими ленточками, цветами и юбилейными надписями, передает 360.

В акции приняли участия актриса Эвелина Бледанс и медицинский центр имени Пирогова. Таким образом они поздравляют ветеранов с Днем Победы в условиях пандемии.

«Впервые за 75 лет затруднительно поздравить наших ветеранов лично. Потому что это небезопасно. Поэтому сотрудники Пироговского центра откликнулись, чтобы выразить свое почтение героям Великой отечественной войны и максимально безопасно их поздравить», – сказала пресс-секретарь Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Марина Кирпичевская.

На территории учреждения украсили окна и витражи и двери всех корпусов. И это – несмотря на то, что по понятным причинам, загруженность врачей в данный момент просто невероятная.

Один из корпусов центра имени Пирогова сейчас полностью отдали для лечения больных коронавирусом – он заполнен на 100%. Сейчас здесь находятся 250 пациентов, которые обеспечены современным оборудованием, необходимым для эффективного лечения.

Разумеется, в праздничные дни, больница будет работать в обычном напряженном режиме. Но вот эта символика обязательно напомнит людям в масках, какую великую дату отмечает страна. Пусть даже в этот раз и не совсем обычно.

Также к акции присоединилась певица Алсу.

«К сожалению, праздник, к которому мы всегда готовимся с особым трепетом – День Победы, проходит в режиме самоизоляции. Многие мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, в этом году перенесены, а мы с вами не можем собраться вместе, чтобы почтить память наших героев и поздравить наших ветеранов лично. Но, несмотря на все ограничения и трудности, мы все равно вместе отметим 9 мая и поклонимся героям – ветеранам Великой Отечественной войны, скажем самое искреннее спасибо за героизм и стойкость, за нашу жизнь. Очень трогательная акция «Окна Победы» – одно из тех мероприятий в рамках Года памяти и славы, к которой даже в нынешних условиях может присоединиться каждый из нас», – написала артистка в Instagram.

Она попросила россиян украшать окна квартир и домов символами, которые ассоциируются с Победой. «Их можно нанести на окна с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим способом – все зависит от вашей фантазии. Это могут быть и рисунки ваших детей на тему Великой Отечественной войны», – добавила она.

«На сайте акции есть специальные трафареты и аппликации. Снимите процесс украшения, сам результат и выложите фото или видео с хештегами #Окна_Победы, #ГодПамятиИСлавы, #год2020, #ДеньПобеды», – отметила Алсу.