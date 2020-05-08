Журналисту Первого канала разрешили въезд в Белоруссию как частному лицу

Лишенный в Белоруссии аккредитации журналист Первого канала Алексей Кручинин может приезжать в страну как частное лицо, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Лишение аккредитации для Кручинина означает лишь запрет на журналистскую деятельность в республике, «никаких ограничений на въезд или каких-то других подобных мер в отношении него не принималось», пояснил Глаз, передает «Интерфакс».

Также он отметил, что МИД потребовал Кручинина покинуть республику, так как журналист был зарегистрирован в стране в связи с работой журналистом и на основании аккредитации, потому «легальные основания для его нахождения в Белоруссии на тот момент исчезли».

Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». В пресс-службе Первого канала назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными.