Сотрудников Facebook и Google оставили на удаленке до конца года

Сотрудники Facebook и Google смогут продолжать работать из дома до конца года. При этом обе компании намерены постепенно открывать свои офисы, однако обеспечат гибкий график для работников.

Изначально Google планировала вернуть сотрудников на рабочие места с 1 июня, однако теперь продлевает «удаленку» до конца года.

По словам исполнительного директора Google Сундара Пичаи, те сотрудники, которым необходимо вернуться в офис, смогут это сделать с июля, когда будут приняты усиленные меры безопасности. Но большинство сотрудников, способных выполнять свою работу из дома, могут продолжать это делать, сообщает BBC News.

Facebook откроет свои офисы 6 июля, но при этом разрешает сотрудникам работать удаленно. Компания еще решает вопрос о том, каким работникам предстоит вернуться в офис.

Напомним, в России около 10% граждан перешли на удаленную работу, однако 50% россиян хотели бы вернуться в офис и работать в коллективе после снятия режима ограничений.