На удаленную работу перешли 10% россиян

Порядка 10% граждан России к настоящему времени перешли на удаленную работу, государство защищает их права, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия 24».

«На сегодняшний день права тех, кто работает в удаленном режиме своей занятости, они защищаются государством. Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если у вас не изменились ваши трудовые обязанности и служебные обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычном режиме работы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что на сегодняшний день «порядка 10% граждан уже работают в таком режиме». При этом, отметил министр, большинство граждан захотят остаться именно в таком режиме после завершения всех ограничений, введенных в стране в целях предотвращения распространения коронавируса.

Котяков подчеркнул, что важно сформировать правильную нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника. Этот режим, добавил он, по мнению многих работников удобен, экономит время работника на дорогу к месту работы, позволяет находится в семье.

Министр также сообщил, что в России число безработных достигло 950 тыс. человек, в последний месяц это число сдержанно растет в пределах прогнозов Минтруда.

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