Правительство одобрило продление сроков аренды земли на фоне пандемии

Российское правительство одобрило предложение Росреестра об увеличении сроков действующих договоров аренды земельных участков, которые находятся в публичной собственности.

«Правительство одобрило законопроект о новых мерах поддержки предпринимательского сообщества в связи с коронавирусной инфекцией, в котором учтены предложения Росреестра», – приводит «Интерфакс» сообщение кабмина.

В рамках изменений, предлагаемых документом, арендаторы получат право увеличить срок действия договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В ближайшее время проект федерального закона будет внесен в Госдуму.

Отмечается, что увеличение срока возможно не более чем на первоначальный срок договора аренды или на три года, если договор был заключен на срок больше трех лет. Для этого будет достаточно заявления арендодателю.

Ранее правительство обсудило субсидии авиакомпаниям и пакет поправок для борьбы с коронавирусом.