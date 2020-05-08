Турция ввела в эксплуатацию системы С-400

Турция продолжает развертывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и уже ввела в эксплуатацию определенные комплексы, сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Процесс развертывания С-400 продолжается, и определенные системы были введены в эксплуатацию», – передает ТАСС со ссылкой на «Миллиет» слова Демира.

Напомним, в четверг Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400.

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