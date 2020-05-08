Вирусологи описали возможный сценарий пика коронавируса в России

В России может не случиться взрывного пика распространения коронавируса, заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Эксперт обратил внимание, что за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых. По его мнению, это подтверждается тем, что число госпитализированных не увеличивается, а пациентов на стационарном лечении в больницах становится меньше по сравнению с показателями двухнедельной давности.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика», – заявил специалист в комментарии РБК.

Он также отметил, что количество выявленных больных растет в основном за счет бессимптомных и легких форм.

По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, ключевым является момент, когда число выздоровевших начнет превышать число заболевших. Он выразил надежду на то, что такая ситуация будет уже в конце мая – начале июня.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин заявил, что выраженного пика распространения коронавируса в России может не быть, он будет сглаженным.

За минувшие сутки в России подтвердили 11 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания.

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